Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедада» перед игрой с «Барселоной»

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начал тренироваться в общей группе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, российский полузащитник постепенно начинает набирать форму после восстановления от травмы лодыжки. При этом отмечается, что участие игрока в предстоящем матче с «Барселоной» пока находится под вопросом.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Захарян на поле пока не выходил, так как получил травму на летних сборах.

Встреча 13-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» состоится завтра, 10 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.