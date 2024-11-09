Мбаппе и Винисиус – в основе «Реала» на матч Ла Лиги

«Реал» в субботу проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Осасуной» начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в двух последних домашних матчах «Реал» проигрывал «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).