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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе и Винисиус – в основе «Реала» на матч Ла Лиги

09 Ноября 2024 • 14:19 Комментировать (3)
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.25 X 6.80 2 12.50
Через 1 ч. 10 мин.

«Реал» в субботу проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Осасуной» начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в двух последних домашних матчах «Реал» проигрывал «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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Комментарии (3) Все комментарии
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 14:27
Белингем справа, Кама слева, Вальверде в опорке....так надо....
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Sergey999
09 Ноября 2024 в 14:24
Упертый анчи не хочет ничего менять. Ждем опять кучу запоротых моментов и очередного домашнего фиаско
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 14:26
а может ему "велят" ставить Мбаппу...мы ж не знаем...
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