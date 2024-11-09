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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет подписать грузина - это не Хвича

09 Ноября 2024 • 14:04 Комментировать

16-летний фланговый защитник Саба Харебашвили может переехать в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании перспективного грузинского латераля заинтересован мадридский «Реал». Харебашвили является воспитанником и игроком тбилисского «Динамо». За первую команду талантливый защитник провел семь поединков в чемпионате Грузии. Также на его счету шесть матчей в футболке юношеской сборной страны.

«Реал» является действующим чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Ла Лиги мадридцы занимают второе место.

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