Семшов сделал ставку на матч «Реал» - «Осасуна»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями касательно поединка между мадридским «Реалом» и «Осасуной» в чемпионате Испании.

«Несмотря на то, что в матче будут отсутствовать Куртуа и Карвахаль, «Реал» по составу заметно превосходит «Осасуну». Поставим на победу Реала с форой (-1,5) мяча», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

«Реал» сыграет против «Осасуны» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 ноября. Начало встречи запланировано в 16:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.