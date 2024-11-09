Мостовой назвал точный счёт матча «Реал» - «Осасуна»

Мадридский «Реал» сыграет против «Осасуны» в матче чемпионата Испании. Прогнозом на эту встречу поделился бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой.

«Жду тяжелой игры для «Реала». Клуб испытывает много проблем. Но я не верю, что настолько низко опустятся мадридцы. В этом матче я поставлю на счет 2:0», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Реала» и «Осасуны» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, а гости находятся на пятой позиции.