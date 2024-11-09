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«Мы против всего мира»: Мать Мбаппе разочарована французскими СМИ слухи

09 Ноября 2024 • 13:38 Комментировать (2)

Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. Появлялась информация о том, что между футболистом и главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом есть серьёзное напряжение.

Между тем, авторитетный портал Goal, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, рассказывает о том, что агент и мать Килиана Мбаппе Файза Ламари разочарована французскими СМИ. Она чувствует, что пресса ведёт кампанию по нанесении ущерба репутации звёздного футболиста. Как следствие, Мбаппе и его мать выбрали подход, который описывается как «Мы против всего мира».  

Ранее сообщалось о том, что у Мбаппе есть претензия к тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

Мбаппе борется с психологическими проблемами

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе Файза Ламари ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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aegur
09 Ноября 2024 в 14:24
типа не наш пострел везде поспел-воюет на два фронта)))
запасаемся попкорном и занимаем место поближе)))
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 13:39
а уж как болельщики разочарованы этой "звездой"....
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