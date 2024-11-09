Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. Появлялась информация о том, что между футболистом и главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом есть серьёзное напряжение.

Между тем, авторитетный портал Goal, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, рассказывает о том, что агент и мать Килиана Мбаппе Файза Ламари разочарована французскими СМИ. Она чувствует, что пресса ведёт кампанию по нанесении ущерба репутации звёздного футболиста. Как следствие, Мбаппе и его мать выбрали подход, который описывается как «Мы против всего мира».

Ранее сообщалось о том, что у Мбаппе есть претензия к тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

Мбаппе борется с психологическими проблемами