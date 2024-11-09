Генич сделал прогноз на матч «Реал» - «Осасуна»

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе примет «Осасуну». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Вижу тут победу «Реала» с форой (-2). Если «Осасуна» упрется и навяжет контригру, то может и забить, поэтому счет 2:1 вполне может быть, но скорее 3:1 или даже 3:0 или 4:0», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Реал» - «Осасуна» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают второе место в таблице Ла Лиги, а гости располагаются на пятой позиции.