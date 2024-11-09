«Барселона» может получить 1,7 миллиарда евро

Каталонская «Барселона» близка к договоренности с американской компанией Nike о продолжении сотрудничества. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Стороны могут подписать новый контракт на десять лет. Согласно условиям договора, каталонцы получат от спонсора 1,7 миллиарда евро за весь период. Также в соглашении будет прописан подписной бонус в размере 158 миллионов. Срок действующего договора между «Барсой» и Nike истекает в 2028 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика занимают первое место. В ближайшем матче каталонский гранд сыграет с «Реал Сосьедадом».