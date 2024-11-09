Гюлер не понимает позицию Анчелотти

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер получает не так много игрового времени в нынешнем сезоне. Как сообщает испанское издание Marca, турецкий футболист не понимает, почему главный тренер команды Карло Анчелотти ему не доверяет.

Гюлер чувствует, что он показал готовность хорошо выступать за «Реал». При этом свою ситуацию он переносит терпеливо.

В сезоне 2024/2025 Арда Гюлер поучаствовал в 11 официальных матчах. В них 19-летний полузащитник не отмечался результативными действиями.

В субботу «Реал» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Осасуны». Не пропустите текстовую трансляцию.