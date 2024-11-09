Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати может сменить «Барселону» на команду Захаряна

09 Ноября 2024 • 11:55 Комментировать (1)

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал один из испанских клубов. Об этом стало известно порталу Transfermarkt.

По информации источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Фати не является игроком основы «сине-гранатовых», а потому может сменить команду. Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Фати и «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл три поединка, не отметившись голевыми действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Ансу Фати трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Misha_football
09 Ноября 2024 в 12:49
Трансферная стоимость Фати оценивается в 15 млн евро в то же время з/п за год составляет 15 млн евро да уж избаловали барсуки своего пацанчика...
Ответить
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Игнатов принял решение по «Спартаку» Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 16:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна Осасуна
1.16 7.20 15.00
Видео
09.11.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.58 4.10 5.20
Видео
09.11.24 в 20:30
Эспаньол Эспаньол
Валенсия Валенсия
2.90 3.00 2.55
Видео
09.11.24 в 23:00
Леганес Леганес
Севилья Севилья
3.05 3.15 2.43
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
12:55 · Испания. Ла Лига
Гюлер не понимает позицию Анчелотти
12:48 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты баллы Мбаппе, Холанна и Беллингема в голосовании «Золотого мяча»
11:55 · Испания. Ла Лига
Фати может сменить «Барселону» на команду Захаряна 1
09:55 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти назвал две лучшие команды в карьере 4
09:47 · Испания. Ла Лига
Мбаппе эмоционально обратился к болельщикам «Реала»
09:43 · Испания. Ла Лига
Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе 6
07:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти вспомнил, как запретил игрокам «Реала» пользоваться телефонами
07:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, чем займётся после завершения карьеры 1
07:08 · Англия. Премьер-лига
Только две команды топ-5 лиг забивают 3+ гола в среднем за матч в текущем сезоне
06:55 · Англия. Премьер-лига
Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире 2
06:19 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции при Дешаме 1 слухи
06:06 · Испания. Ла Лига
В Аргентине выбрали необычного обладателя «Золотого мяча»
05:43 · Испания. Ла Лига
Известна тройка лучших молодых игроков мира по версии Модрича: Гюлер – второй
05:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал три главных трофея в своей карьере
05:10 · Испания. Ла Лига
Бензема отдал голос Ямалю в номинации «Лучший молодой игрок» – известна вся тройка
04:58 · Англия. Премьер-лига
Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси 1
04:36 · Испания. Ла Лига
Стало известно, в каких странах Винисиуса не включили в топ-10 «Золотого мяча»
01:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл новую позицию для защитника «Реала»
01:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, при каком условии может завершить карьеру
00:57 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» разобрался с «Райо Вальекано» и покинул зону вылета
00:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об эго Мбаппе
00:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главную ошибку в карьере
00:09 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте объяснил, почему не вызвал Кубарси в сборную Испании
08 Ноября
23:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя 1
23:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила ценник на Гарсию – игрок может уйти в январе
Все новости