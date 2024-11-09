Фати может сменить «Барселону» на команду Захаряна

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал один из испанских клубов. Об этом стало известно порталу Transfermarkt.

По информации источника, в подписании 22-летнего футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Фати не является игроком основы «сине-гранатовых», а потому может сменить команду. Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Фати и «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий сыграл три поединка, не отметившись голевыми действиями.