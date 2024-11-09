Тренер «Реала» Анчелотти назвал две лучшие команды в карьере

«Довольно непросто ответить на этот вопрос. Из лучших могу выделить «Реал» и «Милан». Мне сложно назвать одну команду. За свою карьеру я поработал со многими командами и футболистами. Выделить кого-то одного было бы неуважительно», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.