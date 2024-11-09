Тренер «Реала» Анчелотти назвал две лучшие команды в карьере

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какую команду считает лучшей в своей тренерской карьере.
«Довольно непросто ответить на этот вопрос. Из лучших могу выделить «Реал» и «Милан». Мне сложно назвать одну команду. За свою карьеру я поработал со многими командами и футболистами. Выделить кого-то одного было бы неуважительно», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.
Ранее в прессе сообщалось, что Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера «Реала» после двух провальных матчей на своем поле. «Сливочные» проиграли каталонской «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).
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