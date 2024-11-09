Мбаппе эмоционально обратился к болельщикам «Реала»

Звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к болельщикам «королевского» клуба посредством социальных сетей.

«Скоро увидимся. Нужно вместе, как всегда. Мадрид, только вперед!» - говорится в публикации 25-летнего французского нападающего в социальных сетях.

В ближайшем матче чемпионата Испании мадридский гранд на выезде встретится с «Осасуной». Поединок пройдет в субботу, 9 ноября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Килиан пополнил ряды «Реала» минувшим летом. Нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.