Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе

Стала известна позиция звездного нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора по главному тренеру команды Карло Анчелотти. По данным El Gol Digital, бразильский форвард поддерживает специалиста после неудачных матчей.

Винисиус не поддерживает инициативу Килиана Мбаппе, который хочет отставки итальянского наставника. Помимо француза, увольнение Анчелотти поддержали еще четверо игроков «Реала»: Орельен Тчуамени, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

В прессе сообщалось, что в случае отставки Анчелотти возглавить команду до конца сезона может француз Зинедин Зидан.