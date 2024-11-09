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Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала»

09 Ноября 2024 • 09:29 Комментировать (1)

В мадридском «Реале» произошел раскол после двух провальных домашних матчей. «Королевский» клуб разгромно проиграл каталонской «Барселоне» (0:4) в Ла Лиге, а также уступил «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов УЕФА.

Согласно данным El Gol Digital, наставник «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над подопечными. За отставку итальянского специалиста выступили Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.

Ранее в прессе сообщалось, что после завершения сезона пост рулевого мадридского гранда может занять испанец Хаби Алонсо. В настоящий момент специалист тренирует леверкузенский «Байер».

«Реал» выбрал замену Анчелотти до прихода Хаби Алонсо - известно имя

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Ферлан Менди Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени ещё теги
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Sergey999
09 Ноября 2024 в 10:10
Ну все, с такими темпами Реал будет падать все ниже и ниже
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