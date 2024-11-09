Анчелотти вспомнил, как запретил игрокам «Реала» пользоваться телефонами

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблеме современного поколения.

«У нового поколения есть болезнь – зависимость от телефонов. Однажды я сказал в шутку: «Я устал видеть ваши мобильные в раздевалке, отныне это запрещено». Игроки спросили: «Вы шутите?» – «Нет, я совершенно серьёзен», – ответил я, а затем ушёл.

После тренировки капитан зашёл ко мне в кабинет: «Вы не можете этого сделать, этого не может быть!» – сказал он. Только представьте себе», – рассказал в интервью L'Equipe Анчелотти, смеясь.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. После возвращения итальянца «сливочные» дважды завоевали Лигу чемпионов – в 2022 и 2024 году.