Анчелотти рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился планами на будущее.

65-летний итальянец признался, что уже задумывается об уходе из футбола.

«День, когда я уйду, будет великим. Я хочу посетить Аргентину, Мальдивы, Австралию. Я хочу путешествовать», – заявил в интервью L'Equipe главный тренер «сливочных».

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Свою нынешнюю должность титулованный специалист занимает с 2021 года. Ранее он работал в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии», всё том же «Реале», «ПСЖ», «Челси», «Милане», «Ювентусе», «Парме» и «Реджане».