Мбаппе не хочет играть за сборную Франции при Дешаме

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находится не в лучших отношениях с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, если верить слухам.

Звёздный футболист пропустит второй подряд сбор «трёхцветных». Считается, что форвард не вызывается в национальную команду, так как Дешам предоставляет ему возможность сконцентрироваться на адаптации в «Реале» в дебютном сезоне после переезда в Мадрид. При этом, по сведениям журналиста Ромена Молины, Мбаппе попросту не хочет выступать за сборную Франции, пока у её руля находится нынешний наставник. Источник утверждает, что у игрока очень напряжённые отношения с Дешамом.