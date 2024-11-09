В Аргентине выбрали необычного обладателя «Золотого мяча»

Журналисты из Аргентины и Эквадора отдали предпочтение Тони Кроосу в голосовании за «Золотой мяч».

Немецкий полузащитник, уже завершивший карьеру, финишировал девятым в итоговом зачёте с 291 баллом. Только двое среди всех проголосовавших журналистов отдали бывшему футболисту мадридского «Реала» первое место – речь о представителях Аргентины и Эквадора.

«Золотой мяч» достался испанцу Родри Эрнандесу из «Манчестер Сити», набравшему 1170 очков. Вторым стал бразилец Винисиус Жуниор из «Реала» – 1129. Третья и четвёртая строчки также остались за игроками «сливочных» – Джудом Беллингемом (917) и Даниэлем Карвахалем (550). Замкнул топ-5 форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – 432.