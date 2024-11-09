Известна тройка лучших молодых игроков мира по версии Модрича: Гюлер – второй

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поставил своего одноклубника Арду Гюлера на второе место в голосовании Kopa Trophy.

Приз ежегодно вручают лучшему футболисту мира в возрасте не старше 20 лет. 39-летний хорват отдал первое место вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. На второй позиции у Модрича оказался прекрасно знакомый ему Гюлер. Третьим в рейтинге ветерана «сливочных» стал португалец Жоау Невеш из «ПСЖ».

Обладателем награды в итоге стал Ямаль, взявший верх в голосовании со значительным отрывом от конкурентов. Вторым финишировал Гюлер, третьим – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед».