Анчелотти назвал три главных трофея в своей карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие трофеи стали для него самыми ценными.

Итальянец выделил три триумфа в Лиге чемпионов.

«Мои самые особенные трофеи? Лига чемпионов 2003 года с «Миланом», а также победы с «Реалом» в 2014 и 2022», – цитирует Madrid Xtra 65-летнего специалиста.

Напомним, что именно Карло Анчелотти принадлежит тренерский рекорд по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов – пять. Помимо случаев, указанных выше, наставник добивался успеха с «Миланом» в 2007 году и с «Реалом» в прошлом розыгрыше.

Свой нынешний пост Анчелотти занимает с лета 2021 года.