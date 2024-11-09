Бензема отдал голос Ямалю в номинации «Лучший молодой игрок» – известна вся тройка

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема оценил выступление вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Бывший футболист мадридского «Реала» отдал 17-летнему испанцу первое место в голосовании Kopa Trophy. На второе место француз поставил Арду Гюлера из «Реала», на третье – Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, награда Kopa Trophy вручается лучшему игроку в возрасте до 20 лет по итогам года. В этот раз приз достался Ямалю. Вторым в голосовании стал Гюлер, как и у Бензема. Третья строчка осталась за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.