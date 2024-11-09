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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, в каких странах Винисиуса не включили в топ-10 «Золотого мяча»

09 Ноября 2024 • 04:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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Через 10 ч. 24 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор уступил в борьбе за «Золотой мяч» Родри.

Испанец опередил бразильца на 41 очко по итогам голосования. Примечательно, что журналисты из трёх стран не включили Винисиуса, ярко проведшего прошлый сезон, даже в десятку лучших: как сообщает Madrid Zone, речь идёт о представителях Финляндии, Сальвадора и Намибии – от них форвард «Реала» не получил зачётных очков.

Известно также, что голосовавшие из 33 стран, напротив, отдали Винисиусу первое место.

Напомним, в прошлой кампании 24-летний футболист помог «сливочным» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, записав на свой счёт 24 гола и 11 ассистов в 39 матчах.

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Реал Мадрид Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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