«Реал» – «Осасуна»: Какой стартовый состав выберет Анчелотти после двух провалов

В тринадцатом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграет с памплонской «Осасуной». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Реал»: Лунин (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

«Осасуна»: Серхио Эррера (вр), Бретонес, Бойомо, Катена, Аресо, Орос, Торро, Монкайола, Сарагоса, Будимир, Рубен Пенья.

В стане «Реала» серьёзные травмы коленей у защитников Давида Алабы и Дани Карвахаля. Повреждение лодыжки у полузащитника Орельена Тчуамени.

Под вопросом появление на поле вратаря Тибо Куртуа (мышечная травма). У хавбека Федерико Вальверде повреждение спины (или нет?). Точно восстановился Родриго, вышедший на замену в прошлом матче.

Та игра была у «Реала» в Лиге чемпионов против «Милана» (1:3). В предыдущем официальном матче «сливочные» были разгромлены в чемпионате Испании «Барселоной» (0:4).

Наверняка Карло Анчелотти даст отдых 39-летнему Луке Модричу, отыгравшему большую часть матча с «Миланом», тем более в преддверии международного перерыва на игры сборных.

«Осасуна» неделю назад выиграла 1:0 у «Вальядолида» в Ла Лиге, а позже повергла «Чиклану» 5:0 в Кубке Испании. «Реал» в чемпионате набрал 24 очка за 11 матчей, «Осасуна» – 21 балл за 12 встреч.

Матч «Реал» – «Осасуна» состоится сегодня, 9 ноября, в Мадриде на «Сантяьго Бернабеу». Стартовый свисток – в 16 часов по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов