Анчелотти нашёл новую позицию для защитника «Реала»

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сыграть на непривычной для себя позиции.

Француз не славится универсализмом и задействуется, как правило, только на левом фланге обороны. По данным Marca, в скором времени задачи Менди на поле могут измениться: на этой неделе наставник Карло Анчелотти наигрывал 29-летнего футболиста в полузащите на тренировках. Пока неясно, прибегнет ли итальянский специалист к такому эксперименту во время матчей.

В субботу «сливочные» проведут домашнюю встречу Ла Лиги с «Осасуной». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.