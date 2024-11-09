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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти нашёл новую позицию для защитника «Реала»

09 Ноября 2024 • 01:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.25 X 6.80 2 12.50
Через 13 ч. 31 мин.

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сыграть на непривычной для себя позиции.

Француз не славится универсализмом и задействуется, как правило, только на левом фланге обороны. По данным Marca, в скором времени задачи Менди на поле могут измениться: на этой неделе наставник Карло Анчелотти наигрывал 29-летнего футболиста в полузащите на тренировках. Пока неясно, прибегнет ли итальянский специалист к такому эксперименту во время матчей.

В субботу «сливочные» проведут домашнюю встречу Ла Лиги с «Осасуной». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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