Анчелотти рассказал, при каком условии может завершить карьеру

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о завершении карьеры.

Тренерский путь титулованного итальянца начался ещё в 90-е годы. Действующий контракт рулевого со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Могу ли я представить себе уход на пенсию? Да, могу. Я начал заниматься футболом 48 лет назад, поэтому уже задумываюсь о том дне, когда отойду от дела.

Что может вынудить меня остановиться? Я бы сказал, увольнение из «Реала». Я не знаю. Что касается моей семьи, то жена хочет, чтобы я продолжал», – заявил в интервью L'Equipe 65-летний Анчелотти, работающий в «Реале» с 2021 года.