«Лас-Пальмас» разобрался с «Райо Вальекано» и покинул зону вылета

«Райо Вальекано» мог включаться в борьбу за еврокубковые места по итогам матча 13-го тура против «Лас-Пальмаса» из зоны вылета. Фаворит поединка превзошел соперника с запасом по всем главным показателям, кроме голов. Основная же угроза исходила от угловых.

Уже на шестой минуте корнер у гостей, Сандро Рамирес доставил мяч на голову Фабио Силве, который перепрыгнул Херарда Гумбау и открыл счет - 0:1. Гумбау навесил с такого же стандарта у других ворот, Флорьян Лежён был расторопнее Алехандро Суареса и головой пробил в перекладину. Оскар Валентин уже с игры атаковал головой, но минимально промахнулся.

На 62-й минуте после углового от Рамиреса мяч влетел в сетку от Аридане Эрнандеса, автогол - 0:2. Через пять минут Мануэль Фустер сделал счет разгромным. В компенсированное время не обошлось без гола в свои ворота и у другой команды, Скотт Маккенна стал антигероем эпизода - 1:3.

«Райо Вальекано» с 16 очками делит девятое место, соперник с 12 пунктами 15-й.