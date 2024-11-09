Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» разобрался с «Райо Вальекано» и покинул зону вылета

09 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Райо Вальекано
1:3
Лас-Пальмас
окончен

«Райо Вальекано» мог включаться в борьбу за еврокубковые места по итогам матча 13-го тура против «Лас-Пальмаса» из зоны вылета. Фаворит поединка превзошел соперника с запасом по всем главным показателям, кроме голов. Основная же угроза исходила от угловых.

Уже на шестой минуте корнер у гостей, Сандро Рамирес доставил мяч на голову Фабио Силве, который перепрыгнул Херарда Гумбау и открыл счет - 0:1. Гумбау навесил с такого же стандарта у других ворот, Флорьян Лежён был расторопнее Алехандро Суареса и головой пробил в перекладину. Оскар Валентин уже с игры атаковал головой, но минимально промахнулся.

На 62-й минуте после углового от Рамиреса мяч влетел в сетку от Аридане Эрнандеса, автогол - 0:2. Через пять минут Мануэль Фустер сделал счет разгромным. В компенсированное время не обошлось без гола в свои ворота и у другой команды, Скотт Маккенна стал антигероем эпизода - 1:3.

«Райо Вальекано» с 16 очками делит девятое место, соперник с 12 пунктами 15-й.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:3Лас-Пальмас
  6'Силва Фабио (0:1)
  62'Эрнандес Аридане (0:2)
90' Маккенна Скотт (1:3) 67'Фустер Мануэль (0:3)
Баталья АугустоРациу АндрейЭрнандес Аридане 71' (Эмбарба Адриан ( 71') Лежён ФлорьянЧаваррия Пеп 77' (Родригес Хамес ( 77') Де Фрутос ХорхеВалентин ОскарГумбау Херард  34' 71' (Трехо Оскар ( 71') Гарсия Альваро РивераПаласон Иси 77' (Диас Педро ( 77') Камелло Серхио 71' (Гвардиола Серхи ( 71')
Запасные: Фернандес ПелайоБалью ИванКарденас ДаниРауль де ТомасНтекья РандиМонтиэль ХонатанСисс Пате
Силлессен ЯсперРосада ВикторСуарес АлехандроМаккенна Скотт  10'Муньос Алекс  45'Муньос ХавиРодригес Кирьян 90' (Кардона Марк ( 90') Эссугу Дариу  49' 79' (Мата Хайме ( 79') Рамирес Сандро 64' (Фустер Мануэль ( 64') Силва Фабио 79' (Бенито Рамирес ( 79') Молейро Альберто 64' (Кампанья Хосе ( 64')
Запасные: Макбарни ОливерХиль ИванПехиньо ФрансискоМармоль МикаГонсалес ФабиоХоркаш ДинкоХерцог Хуанма
08 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Лас-Пальмас

Новости по матчу

07 Ноября
16:07
Актуальный прогноз и ставка на матч Райо Вальекано – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 8 ноября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ «Шикарный результат»: Терещенко — о 800 очках Панарина в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
3
1.70 3.55 5.00
Видео
09.11.24 в 16:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Осасуна Осасуна
1.16 7.20 15.00
Видео
09.11.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.58 4.10 5.20
Видео
09.11.24 в 20:30
Эспаньол Эспаньол
Валенсия Валенсия
2.90 3.00 2.55
Видео
09.11.24 в 23:00
Леганес Леганес
Севилья Севилья
3.05 3.15 2.43
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
01:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, при каком условии может завершить карьеру
00:57 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» разобрался с «Райо Вальекано» и покинул зону вылета
00:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об эго Мбаппе
00:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главную ошибку в карьере
00:09 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте объяснил, почему не вызвал Кубарси в сборную Испании
08 Ноября
23:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя
23:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила ценник на Гарсию – игрок может уйти в январе
22:46 · Испания. Ла Лига
Появилась информация о состоянии Кубарси, которому наложили 10 швов на лицо
22:29 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Касадо мало играл за «Барселону» при Хави
21:52 · Испания. Ла Лига
Ривалдо дал совет Винисиусу после неудачи с «Золотым мячом»
21:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Касадо
21:40 · Германия. Бундеслига
Защитник «Байера» Гримальдо хочет в испанский топ-клуб слухи
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить игрока «Атлетико» за 50 млн евро слухи
21:21 · Испания. Ла Лига
Мбаппе борется с психологическими проблемами слухи
20:57 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира из АПЛ может попытаться перейти в «Реал» слухи
20:36 · Испания. Ла Лига
Гакпо назвал игрока, которого ждёт большое будущее
20:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» провёл собрание после провальных матчей 4
19:33 · Испания. Ла Лига
Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
19:12 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить де Йонга у «Барселоны»
18:32 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса 1
17:34 · Испания. Ла Лига
У Мбаппе есть претензия к Анчелотти 10 слухи
16:30 · Испания. Ла Лига
«Борьба за все трофеи»: Анчелотти оценил перспективы «Реала» в сезоне 1
16:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансферах «Реала»
16:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о ситуации Мбаппе
15:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о работе в сборной Бразилии
Все новости