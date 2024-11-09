Анчелотти высказался об эго Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь поделился мыслями о положении Килиана Мбаппе в команде.

Французский форвард был подписан свободным агентом перед началом сезона. Согласно распространённому мнению, появление новой суперзвезды лишь внесло дисбаланс в командные механизмы «сливочных». Кроме того, по слухам, Мбаппе хочет играть слева в атаке, а не на острие, как того требует тренер.

«Есть ли у Мбаппе эго? Нет, совсем нет. Он приехал и сразу здорово вписался в команду, быстро установил близкие взаимоотношения с одноклубниками. Он прибыл к нам с идеальным настроем», – передаёт Madrid Zone слова Анчелотти.