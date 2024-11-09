Анчелотти назвал главную ошибку в карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, о чём жалеет больше всего.

Итальянский специалист признался, что оказывал давление на «королевский клуб» с целью улучшения условий контракта.

«В 2014 году я оказывал давление на «Реал», чтобы мне увеличили зарплату. Это самая большая ошибка, которую я совершал. Клуб хотел сохранить меня и продлить контракт, но после этого переговоры остановились. Я извлёк урок из той ситуации», – поведал в интервью L'Equipe наставник.

Карло Анчелотти покинул «Реал» в 2015 году, после чего поработал в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». С 2021 года рулевой вновь занимает пост во главе «сливочных».