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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де ла Фуэнте объяснил, почему не вызвал Кубарси в сборную Испании

09 Ноября 2024 • 00:09 Комментировать
Дания
...
Испания
15.11 22:45

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил решение не вызывать защитника «Барселоны» Пау Кубарси на ноябрьские матчи.

Прежде чем оглашать заявку, наставник «красной фурии» позвонил 17-летнему игроку и заверил, что рассчитывает на него, но не хочет рисковать, докладывает журналист Ферран Мартинес. Всё дело в повреждении, которое получил Кубарси в недавнем матче за «Барселону»: после удара бутсой по лицу от соперника вундеркинду нанесли десять швов. Сам футболист хотел сыграть за сборную даже в таком состоянии, но де ла Фуэнте посчитал, что ему лучше отдохнуть.

Сборная Испании сыграет в Лиге наций против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Луис де ла Фуэнте Пау Кубарси ещё теги

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