Де ла Фуэнте объяснил, почему не вызвал Кубарси в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил решение не вызывать защитника «Барселоны» Пау Кубарси на ноябрьские матчи.

Прежде чем оглашать заявку, наставник «красной фурии» позвонил 17-летнему игроку и заверил, что рассчитывает на него, но не хочет рисковать, докладывает журналист Ферран Мартинес. Всё дело в повреждении, которое получил Кубарси в недавнем матче за «Барселону»: после удара бутсой по лицу от соперника вундеркинду нанесли десять швов. Сам футболист хотел сыграть за сборную даже в таком состоянии, но де ла Фуэнте посчитал, что ему лучше отдохнуть.

Сборная Испании сыграет в Лиге наций против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября).