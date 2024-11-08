Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает себя самым успешным тренером современности.

Именно наставнику «сливочных» принадлежит рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов на тренерском мостике – пять. Сам итальянец полагает, что есть и более заслуженные специалисты.

«Не думаю, что я лучший тренер последних тридцати лет. Я многого добился, но есть те, кто добился ещё большего: например, Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, Валерий Лобановский. Даже если я буду считать себя лучшим, никто не возведёт мою статую», – приводит L'Equipe слова Анчелотти, возглавляющего «Реал» с лета 2021 года.