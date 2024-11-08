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«Барселона» установила ценник на Гарсию – игрок может уйти в январе

08 Ноября 2024 • 23:28 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 5.10 X 4.15 2 1.63
10.11 23:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может быть продан в зимнее трансферное окно.

О возможном расставании «сине-гранатовых» с олимпийским чемпионом уже сообщалось в недавнем прошлом. По сведениям Transfer News Live, ссылающегося на El Nacional, «Барселона» готова отпустить 23-летнего футболиста всего за 10 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Эрика Гарсии вдвое выше – в 20 млн евро. Действующий контракт испанца рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Гарсия появился на поле девять раз, отметившись одним результативным пасом. Ханс-Дитер Флик задействовал центрбека преимущественно на позиции опорного полузащитника.

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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