«Барселона» установила ценник на Гарсию – игрок может уйти в январе

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может быть продан в зимнее трансферное окно.

О возможном расставании «сине-гранатовых» с олимпийским чемпионом уже сообщалось в недавнем прошлом. По сведениям Transfer News Live, ссылающегося на El Nacional, «Барселона» готова отпустить 23-летнего футболиста всего за 10 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Эрика Гарсии вдвое выше – в 20 млн евро. Действующий контракт испанца рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Гарсия появился на поле девять раз, отметившись одним результативным пасом. Ханс-Дитер Флик задействовал центрбека преимущественно на позиции опорного полузащитника.