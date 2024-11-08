Появилась информация о состоянии Кубарси, которому наложили 10 швов на лицо

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси надеется принять участие в ближайшем матче.

Испанец был вынужденно заменён в недавнем поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2), получив бутсой по лицу от соперника. 17-летнему футболисту нанесли десять швов, однако его участие в ближайшей игре не исключено. По данным журналиста Феррана Мартинеса, центрбек будет тренироваться в защитной маске в субботу. Если после занятия Кубарси будет чувствовать себя хорошо, Ханс-Дитер Флик вполне может выпустить его в старте в воскресной встрече.

Матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» стартует в 23:00 по московскому времени.