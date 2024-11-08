Стало известно, почему Касадо мало играл за «Барселону» при Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не слишком доверял полузащитнику Марку Касадо.

Молодой футболист крайне редко появлялся на поле, несмотря на проблемы на позиции опорного хавбека. С нынешнего сезона – уже под руководством Ханса-Дитера Флика – 21-летний игрок регулярно выходит в стартовом составе.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, между Касадо и Хави не было никаких проблем. Испанский тренер считал, что юный опорник не относится к числу игроков с природным даром, готовых выступать за первую команду с ранних лет, и поэтому просил того набраться терпения. Известно также, что Марк подумывал об уходе, но Хави уговорил его остаться, пообещав чаще выпускать в будущем.