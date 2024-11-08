Ривалдо дал совет Винисиусу после неудачи с «Золотым мячом»

Известный в прошлом футболист Ривалдо высказался о поражении Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч». Бразилец считался фаворитом на получение награды, но победителем голосования стал Родри.

«Винисиус должен выбросить эту историю с «Золотым мячом» из головы. Он должен снова начать хорошо играть за «Реал», ведь им снова нужны победы после поражений. Винисиус ещё молод. Однажды он выиграет «Золотой мяч». Он может стать лучшим игроком мира несколько раз.

Я не могу умалять заслуг Родри. Он мне нравится. Для меня он был вторым кандидатом. Думаю, Винисиус больше заслуживал «Золотой мяч», но я не могу недооценивать Родри. Я восхищаюсь его манерой и его стилем», - сказал Ривалдо Mundo Deportivo.