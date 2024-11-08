«Барселона» приняла решение по Касадо

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо интересен целому ряду европейских клубов. Слухи связывают 21-летнего футболиста с «Баварией», «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Арсеналом».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, «Барселона» не собирается расставаться с Касадо, несмотря на интерес к игроку.

Действующий контракт связывает 21-летнего Касадо с «Барселоной» до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 15 миллионов евро.

Отметим, что Марк Касадо является воспитанником академии «Барселоны».