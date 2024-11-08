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Мбаппе борется с психологическими проблемами слухи

08 Ноября 2024 • 21:21 Комментировать

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе описывается источниками, близкими к «Реалу», как человек, который борется с психологическими проблемами. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Проблемы у Мбаппе якобы проявились после его скандальной поездки в Швецию в октябре. После отдыха в Стокгольме футболиста обвинили в изнасиловании. Шведская прокуратура действительно начала дело по инциденту в отеле, хотя фамилия Мбаппе в пресс-релизе не упоминалась.

Напомним, что Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ноябрьский сбор. В последнее время звёздный форвард не показывает свой лучший футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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