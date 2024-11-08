Гакпо назвал игрока, которого ждёт большое будущее

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо ответил на вопрос о том, кого из молодых футболистов ждёт большая карьера.

— Игрок, которого ждет большое будущее? Ламин Ямаль, — приводит слова Гакпо Barca Universal.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и стал автором восьми результативных передач.

Действующий трудовой договор Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

Напомним, по итогам голосования на «Золотой мяч» - 2024 Ямаль занял восьмую строчку.