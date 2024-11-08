«Реал» провёл собрание после провальных матчей

В четверг утром футболисты и тренерский штаб «Реала» провели собрание, связанное с провальными матчами против «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). Как сообщает Marca, встреча получилась напряжённой, но её итог оценивается положительно.

На встрече футболисты и тренеры разобрали проблемы «Реала» без поиска виновных. Игроки признали, что должны измениться. После этого собрания на тренировке футболисты «сливочных» показывали уже другую динамику. Впереди – домашний матч против «Осасуны», где фанаты ожидают реакции.

Матч «Реал» - «Осасуна» стартует 9 ноября в 16:00 по московскому времени.

Анчелотти: «Мы нашли решение проблем «Реала»