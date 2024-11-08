Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой

«Барселона» показывает яркий футбол и хорошие результаты под руководством Ханса-Дитера Флика. Немецкий специалист очень внимателен к деталям и строг в своей работе с футболистами, о чём уже было сказано многое.

Теперь Relevo рассказывает о ещё одном интересном моменте. Так, Флик обратился с необычной просьбой к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте. Тренер попросил функционера надевать спортивный костюм тогда, когда он посещает тренировки команды. Флик хочет, чтобы на тренировках все выглядели по-спортивному – деловым костюмам на поле не место.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на девять очков.