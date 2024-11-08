У Мбаппе есть претензия к Анчелотти

Звёздный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе имеет претензию к главному тренеру команды Карло Анчелотти. Как сообщает Mundo Deportivo, Мбаппе недоволен тактикой, которую использует Анчелотти. Французский футболист чувствует себя на поле оторванным от остальной команды.

Близкие друзья Мбаппе говорят, что в «Реале» Мбаппе сложно адаптироваться к новой роли. Француз привык, кто в «ПСЖ» вся атака строится вокруг него, и теперь в Мадриде Килиан испытывает трудности.

В сезоне 2024/2025 Килиан Мбаппе провёл 15 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал два голевых паса на партнёров.

Анчелотти высказался о ситуации Мбаппе