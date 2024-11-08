«Борьба за все трофеи»: Анчелотти оценил перспективы «Реала» в сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы его команды в нынешнем сезоне. Как известно, мадридцы оказались под давлением после домашних поражений от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3).

«Каким я вижу будущее? Я вижу, как вы проводим успешный сезон и боремся за все титулы. Так и будет. Через месяц у нас будет возможность выиграть Межконтинентальный кубок. Дальше мы будем бороться за титул Ла Лиги и за Лигу чемпионов, несмотря на поражения. Так всегда и было», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 9 ноября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны».