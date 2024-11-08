Анчелотти ответил на вопрос о трансферах «Реала»

«Реал» переживает непростое время, и появляется информация о планах клуба по выходу на зимний трансферный рынок для усиления. Комментарий на этот счёт на пятничной пресс-конференции дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Трансферы? Сейчас не время. Думать о трансферах – это значит не ценить то, что мы имеем. Поговорим об этом в ближайшие месяцы», - сказал Анчелотти журналистам.

В субботу, 9 ноября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 16:00 по московскому времени.