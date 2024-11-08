Анчелотти высказался о ситуации Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе. Француз не был вызван в ряды национальной сборной.

«Мбаппе не вызван в сборную? Это решение Дешама, и я не имею права его осуждать. Я себе этого не позволяю. Мбаппе в порядке, он мотивирован.

Критика Мбаппе? Он хорошо тренируется, переживает трудное время… как и каждый из нас. Сейчас он имеет ту же проблему, что и мы все, - не может показать лучшую версию себя. Нужно уметь переживать это и становиться лучше. Уверен, он справится, как и все остальные. «Реал» - лучшее место, чтобы переживать трудное время. Уверен, мы это преодолеем», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Стало известно, почему Мбаппе не вызван в сборную Франции