Анчелотти ответил на вопрос о работе в сборной Бразилии

«Реал» переживает непростой период, и главный тренер команды Карло Анчелотти на пресс-конференции получил необычный вопрос. У итальянца спросили, жалеет ли он о том, что не перешёл на работу в сборную Бразилии.

«Ох! Спасибо за вопрос. Ничего, это деликатный момент, но нужно продолжать. Я ни о чём не жалею и продолжаю наслаждаться каждым днём на базе «Реала». Я буду ценить проведённое здесь время. Это трудное время, но я рад быть здесь, в самом лучшем клубе мира. Трудности всегда случаются», - сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, что за последнее время «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).