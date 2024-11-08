Анчелотти: «Мы нашли решение проблем «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был оптимистичен на пресс-конференции перед матчем против «Осасуны». Итальянец считает, что проблема команды была выявлена.

Как известно, в двух последних домашних матчах «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

«Мы поговорили, проанализировали ситуацию. Думаю, мы нашли решение, но нужно посмотреть на практике. Завтра будет другая версия нас. Я вижу команду сплочённой и мотивированной. Мы нашли правильное решение, но завтра посмотрим, работает ли оно.

В чём была проблема? Думаю, мы нашли решение, но это теория. Практику увидим завтра», - сказал Анчелотти журналистам.