Стало известно, почему Мбаппе не вызван в сборную Франции

Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам сообщил, что это он принял такое решение после беседы с футболистом. При этом какие-то подробности диалога Дешам раскрывать не стал.

Как стало известно журналисту Хосе Луису Санчесу, Мбаппе в разговоре с Дешамом сказал, что хочет набрать свою лучшую форму, прежде чем снова выступать за национальную команду.

Отметим, что в октябре Килиан Мбаппе тоже не ездил в сборную Франции. В родной стране звезда «Реала» даже сталкивался с критикой, ведь в день матча национальной команды Килиан отдыхал в Стокгольме.