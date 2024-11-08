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«Реал» послал сигнал Анчелотти слухи

08 Ноября 2024 • 15:11 Комментировать

Руководители «Реала» провели встречу с Карло Анчелотти после второго подряд домашнего поражения – от «Милана» (1:3). Как сообщает El Debate, боссы мадридского клуба выразили поддержку итальянскому тренеру.

По данным источника, Анчелотти в ходе общения сообщил об уверенности в своей способности выправить ситуацию в лучшую сторону.

В то же время отмечается, что футболисты «Реала» тоже считают себя виноватыми в последних неудачных результатах.

Напомним, что ранее «Реал» крупно – со счётом 0:4 – проиграл на своём поле «Барселоне» в «эль класико». Сейчас «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Реал» выбрал двух кандидатов на случай срочной замены Анчелотти

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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