Левандовски принял решение по будущему в «Барселоне»

Польский центрфорвард Роберт Левандовски намерен заключить новое трудовое соглашение с каталонской «Барселоной». Об этом стало известно журналистам Diario Sport.

По данным источника, ради нового контракта 36-летний голеадор готов пойти на сокращение заработной платы. Срок действующего трудового соглашения между Робертом и каталонским грандом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Роберт принял участие в 12 поединках. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей (два – с пенальти) и две голевые передачи.