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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски принял решение по будущему в «Барселоне»

08 Ноября 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Польский центрфорвард Роберт Левандовски намерен заключить новое трудовое соглашение с каталонской «Барселоной». Об этом стало известно журналистам Diario Sport.

По данным источника, ради нового контракта 36-летний голеадор готов пойти на сокращение заработной платы. Срок действующего трудового соглашения между Робертом и каталонским грандом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Роберт принял участие в 12 поединках. Нападающий записал на свой счет 14 забитых мячей (два – с пенальти) и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
08 Ноября 2024 в 14:47
если будет в такой же форме - то почему бы и нет?
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