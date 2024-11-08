«ПСЖ» интересуется ещё одним топ-вратарём

Словенский вратарь Ян Облак, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заполучить Облака в свои ряды планирует французский «ПСЖ». Парижане недовольны игрой итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и подыскивают ему замену. Кроме Облака, в трансферном шорт-листе «ПСЖ» находится бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

Ян играет за «матрасников» с лета 2014 года. Срок действующего трудового договора между словенцем и «Атлетико» рассчитан до 2028-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 28 миллионов евро.