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«Реал» выбрал замену Анчелотти до прихода Хаби Алонсо - известно имя

08 Ноября 2024 • 11:20 Комментировать

Мадридский «Реал» задумывается над приглашением нового тренера. В клубе недовольны результатами команды под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти в первой части сезона-2024/2025.

Как информирует портал Todofichajes, на место рулевого «сливочных» может вернуться французский специалист Зинедин Зидан. «Зизу» могут назначить до конца сезона, после чего его заменит испанец Хаби Алонсо.

Зидан дважды тренировал мадридскую команду. Под его руководством «королевский» клуб становился чемпионом Ла Лиги, а также три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
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